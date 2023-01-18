Антимонопольщики усмотрели нарушения в "праздничной" закупке муниципалов из Лисьего Носа

Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу изучило электронные аукционы, проведенные местной администрацией МО "Поселок Лисий Нос" и признало, что муниципалы нарушили законодательство о конкуренции. Копия 30-страничного документа имеется в распоряжении ЗАКС.Ру.

Речь идет о контракте на проведение новогоднего праздника "Здравствуй, Елка" в 2022 году. Антимонопольщики, в частности, установили, что процедура определения начальной (максимальной) цены контрактов носила формальный характер.

"Для формирования НМЦК использовались коммерческие предложения связанных между собой хозяйствующих субъектов (часть из которых не обладает необходимым опытом, а также отсутствуют в ЕИС), что позволило им установить желаемую для себя НМЦК", - в частности, говорится в тексте решения комиссии.

Кроме того, антимонопольщики сочли, что техническое задание к "праздничному" контракту составлено с использованием излишне точных характеристик и деталей: эти требования к подрядчику чиновники расценили как необоснованно строгие. Согласно выводу комиссии, данное обстоятельство повлекло за собой "невозможность большому числу участников быть допущенными до этапа торгов".

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по ст. 14.32 КоАП (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).