Макаров: В блокаде Ленинграда участвовали не только немцы, поляки, но и военнослужащие других европейских государств

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Вячеслав Макаров заявил, что в блокаде Ленинграда вместе с немцами участвовали в поляки и представители других европейских стран. Об этом депутат сообщил на брифинге перед думским заседанием 18 января.

"Хочу с особым чувством и силой подчеркнуть. Суд в прошлом году признал блокаду Ленинграда актом международного геноцида против советского народа. Подчеркиваю еще раз: в блокаде Ленинграда участвовали не только фашистские захватчики, не только немцы, поляки, но и военнослужащие других европейских государств", - сказал Макаров.

Он также отметил, что все будущие поколения петербуржцев - носители уникального блокадного генетического кода.

"Это люди особого склада, это люди, которые скроены из особого материала. Это люди с особым чувством патриотизма, любви к Родине, к Отечеству, любви к своему народу. Вы сами видите, что наш президент и другие, они вышли из этого глубинного народа. Они воспитаны ленинградской культурой, ленинградским спортом, ленинградскими дворами. Это - еще раз подчеркну - носители особого народного блокадного, генетического кода", - добавил Макаров.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Советские войска прорвали ее 18 января 1943 года и полностью сняли 27 января 1944 года. В октябре 2022 года Горсуд Петербурга признал блокаду Ленинграда военным преступлением и актом геноцида.

Вместе с нацистской Германией в окружении города участвовали ее союзники: Италия и Финляндия, некоторое время в Колпино стояла испанская "Голубая дивизия". В вермахте и СС служили добровольцы из других европейских стран. Прокуратура Петербурга в ходе "блокадного" процесса 2022 года отнесла к ним Бельгию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Францию и Чехию. В ходе судебных заседаний говорили также о коллаборационистах, служивших на немцев, как из стран Балтии, так и об этнических русских.

На мемориальной стене Пискаревского кладбища в Петербурге, помимо прочих, расположена памятная табличка полякам, защитникам блокадного Ленинграда.

Сергей Еремеев