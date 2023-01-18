Ветеран ВОВ произвела полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости

Традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по случаю 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда произвела ветеран ВОВ Екатерина Тутурова, передаёт 78.ru.

Тутурова имеет Орден Отечественной Войны II степени, Орден Красной Звезды, а также медали "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы" и "За освобождение Берлина".

Напомним, ранее в среду, 18 января, в Петербург приехал Владимир Путин. Президент уже возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке, а также побывал на Пискарёвском кладбище. Сейчас он встречается с ветеранами в Музее блокады Ленинграда.