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Новости 12:56

Ветеран ВОВ произвела полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости

фото ЗакС политика Ветеран ВОВ произвела полуденный выстрел из пушки на Петропавловской крепости

Традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по случаю 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда произвела ветеран ВОВ Екатерина Тутурова, передаёт 78.ru.

Тутурова имеет Орден Отечественной Войны II степени, Орден Красной Звезды, а также медали "За оборону Ленинграда", "За освобождение Варшавы" и "За освобождение Берлина".

Напомним, ранее в среду, 18 января, в Петербург приехал Владимир Путин. Президент уже возложил цветы к мемориалу на Невском пятачке, а также побывал на Пискарёвском кладбище. Сейчас он встречается с ветеранами в Музее блокады Ленинграда.


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