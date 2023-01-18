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Новости 14:54

Сенатор Ковитиди просит проверить высказывание певицы Монеточки на концерте в Литве

фото ЗакС политика Сенатор Ковитиди просит проверить высказывание певицы Монеточки на концерте в Литве

Представляющая Крым в Совете Федерации сенатор Ольга Ковитиди считает необходимым организовать проверку пацифистского высказывания певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), сделанного на её концерте в Литве, передаёт издание Life.

По мнению сенатора, граждане, высказывающие подобные реплики, делают их, потому что это якобы дань моде.

"У них нет любви к Родине. Это грязная накипь, просто накипь. Без позиции о том, что надо за них бороться, надо объяснять. Ничего им не надо объяснять. Я считаю, что это грязная пыль, которая смоется с дождём и всё. Придут на их место другие, не менее талантливые люди, которые любят свою Родину", — полагает Ковидити.

Резюмируя, сенатор заявила, что слова Монеточки следует проверить на предмет соблюдения действующего российского законодательства.


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