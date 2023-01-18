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Новости 16:22

МЧС по Петербургу публикует список купелей, где на Крещение будут дежурить спасатели

фото ЗакС политика МЧС по Петербургу публикует список купелей, где на Крещение будут дежурить спасатели

Главное управление МЧС РФ по Петербургу опубликовало список мест, где во время Крещения будут дежурить спасательные отряды. В перечне — 21 адрес.

Места, специализированно оборудованные под омовение, находятся на территории 11 городских районов.

Спасатели призывают петербуржцев избегать купания в непредназначенных для этого местах.  "Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать необходимую помощь", — в назидание сообщили в МЧС.

Кроме того, спасатели напомнили горожанам о важности рассчитывать собственные силы при купании в столь холодное время года.

Напомним, в Ленобласти на Крещение оборудуют 31 купель — на одну меньше, чем годом ранее.


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