МЧС по Петербургу публикует список купелей, где на Крещение будут дежурить спасатели

Главное управление МЧС РФ по Петербургу опубликовало список мест, где во время Крещения будут дежурить спасательные отряды. В перечне — 21 адрес.

Места, специализированно оборудованные под омовение, находятся на территории 11 городских районов.

Спасатели призывают петербуржцев избегать купания в непредназначенных для этого местах. "Только квалифицированные специалисты помогут своевременно оказать необходимую помощь", — в назидание сообщили в МЧС.

Кроме того, спасатели напомнили горожанам о важности рассчитывать собственные силы при купании в столь холодное время года.

Напомним, в Ленобласти на Крещение оборудуют 31 купель — на одну меньше, чем годом ранее.