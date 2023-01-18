СК по Петербургу начал проверку после обнаружения в лесополосе черепа в пакете

Управление Следственного комитета по Красносельскому району Северной столицы приступило к проверке по факту обнаружения человеческих останков в лесополосе, информирует пресс-служба СКР по городу в среду, 18 января.

На месте происшествия трудятся следователи и судмедэксперты. Найденный фрагмент тела направят на экспертизу.

По данным СМИ, человеческий череп в пакете обнаружил мужчина, гулявший со своей собакой в зелёной зоне на улице Добровольцев. Пакет с головой завяз во льду под кустом, поэтому для его эксгумации потребовалась помощь МЧС.

Напомним также, ранее прокуратура Петербурга заинтересовалась найденным при аварийных работах черепом с дыркой.