Смольный за год сократил количество закупаемых георгиевских ленточек

На закупку 650 тысяч георгиевских ленточек Смольный собирается потратить до 1,599 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по печати и взаимодействию с общественными организациями.

Согласно аукционной документации, продукцию необходимо изготовить не позднее начала апреля. Закупка проводится в рамках проведения всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Их должны доставить в упаковках по 1000 штук. Ленты должны быть без сгибов и отглажены.

Годом ранее Смольный закупил 800 тысяч ленточек. Тогда каждую оценили в 2 рубля. Весь контракт обошелся 1,576 млн рублей В 2023 году цена за штуку выросла на 46 копеек.

Напомним, в конце декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Теперь за ее осквернение может последовать уголовная ответственность. Максимальный срок, который можно получить за порчу ленточки — 5 лет лишения свободы.

Константин Леньков