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Новости 17:56

Смольный за год сократил количество закупаемых георгиевских ленточек

фото ЗакС политика Смольный за год сократил количество закупаемых георгиевских ленточек

На закупку 650 тысяч георгиевских ленточек Смольный собирается потратить до 1,599 млн рублей, следует из закупки, опубликованной комитетом по печати и взаимодействию с общественными организациями.

Согласно аукционной документации, продукцию необходимо изготовить не позднее начала апреля. Закупка проводится в рамках проведения всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Их должны доставить в упаковках по 1000 штук. Ленты должны быть без сгибов и отглажены.

Годом ранее Смольный закупил 800 тысяч ленточек. Тогда каждую оценили в 2 рубля. Весь контракт обошелся 1,576 млн рублей  В 2023 году цена за штуку выросла на 46 копеек.

Напомним, в конце декабря 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символам воинской славы. Теперь за ее осквернение может последовать уголовная ответственность. Максимальный срок, который можно получить за порчу ленточки — 5 лет лишения свободы. 

Константин Леньков


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