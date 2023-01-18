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Новости 18:16

"Низкий поклон, что помогли городу": Беглов поблагодарил Путина за финансовую помощь Петербургу

фото ЗакС политика "Низкий поклон, что помогли городу": Беглов поблагодарил Путина за финансовую помощь Петербургу

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в родной город встретился с градоначальником Александром Бегловым. Последний, среди прочего, поблагодарил главу государства за финансовую помощь, оказываемую Петербургу, передаёт РИА Новости.

"Низкий вам поклон, что вы помогли городу… Вы тогда сказали: умейте защищать. Это не просто – пришел попросить денег: дай денег, и что дальше? Кто тебе даст? А нужно подготовить документы, участвовать в государственных программах", – высказался Беглов.

Отметим, что во время посещения Путиным Обуховского завода Беглову досталась порция президентской критики. Инженер предприятия посетовала на невозможность отдать ребёнка в сад, а президент указал на то, что губернатор говорил ему об отсутствии подобных проблем.

Отметим, в этом году, по оценке городских властей, городская казна Петербурга достигнет триллионной отметки. Несмотря на это, согласно прогнозам, бюджет на ближайшие три года предполагается дефицитным. В 2023 году разница между доходами и расходами составит 146 млрд рублей в пользу последних. В 2024 году она уменьшится до 39 млрд рублей, а в 2025-м — подрастёт до 46 млрд рублей.


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