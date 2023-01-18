ЛДПР отзывает своего делегата из Молодежного парламента

В Молодежном парламенте при Законодательном собрании Петербурга грядет первая перестановка. ЛДПР решила отозвать своего делегата Александра Тронина, который до недавнего времени возглавлял молодежное крыло петербургского отделения партии. Тронин рассказал ЗАКС.Ру, что на него оказывают давление из-за слишком активной поддержки специальной военной операции. В городском отделении объяснили ЗАКС.Ру, что молодой человек просто не оправдал ожиданий.

Тронин считает, что причина такого решения в нежелании петербургской ячейки ЛДПР заниматься вопросами поддержки российских военных, которые задействованы в спецоперации на Украине. Бывший юный парламентарий утверждает, что в основном занимался именно этим: прославлял подвиги бойцов, занимался гуманитарными миссиями и "всегда упоминал героев и защитников нашего Отечества".

- Надо сплотиться перед лицом общего врага, а подковерные игры и политические интриги не доведут до хорошего исхода. Пока частные лица в региональном отделении ЛДПР пытаются заниматься самопиаром и борьбой с самими собой, ни партии ЛДПР, ни председателю, ни России это не принесет пользы, - заявил Тронин.

В городском отделении ЛДПР удивились, услышав такую версию происходящего. Заместитель координатора регионального отделения по идеологической работе Евгений Ененков рассказал ЗАКС.Ру, что за последнее время к работе Тронина возникли претензии, а обвинения в нежелании поддерживать российскую армию назвал ерундой - ЛДПР активно проводит мероприятия в поддержку семей мобилизованных и отправляет гуманитарные грузы в Донбасс.

- Были моменты в региональном отделении с молодежной организацией, которую он возглавлял. Он с ней не справился. Были неприятные моменты, когда Владимир Вольфович болел. У него [Тронина] здесь в штабе происходили мероприятия с пьяным [шоуменом Стасом] Барецким. Тронина также не устраивала и не устраивает кандидатура Слуцкого на руководящей должности в партии. Рабочие показатели, к сожалению, оставляли желать лучшего, - рассказал Ененков.

Ененков уточнил, что во время мероприятия с Барецким, который состоит в партии с 90-х годов, шоумен клал ноги на стол, матерился, а встречу закончил своей классической "фишкой" - разгрыз банку пива зубами, забрызгав все вокруг. Кроме того Барецкий называл себя будущим лидером ЛДПР, пока Жириновский был в больнице. Тронин утверждает, что мероприятие организовал не он, а другой партиец. Упреки считает "лживыми и неприемлемыми", а к Слуцкому относится нейтрально.

С декабря 2022 года пост координатора молодежного направления занимает Олег Сухопяткин. Он же будет направлен от партии в Молодежный парламент при Заксобрании. Тронин остается членом партии. Вопрос об исключении его из партии не поднимался.

Напомним, Молодежный парламент - совещательный орган при Заксобрании, сформированный летом прошлого года. В него вошли 50 человек: часть была направлена от представленных фракций, а часть избиралась в три этапа. Задумывалось, что молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет будут заниматься вопросами молодежной политики. За время существования юные парламентарии подготовили лишь несколько инициатив. Например, сделать проезд в общественном транспорте для ветеранов бесплатным в памятные дни.

Константин Леньков