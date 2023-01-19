Рабочая группа по сохранению традиционных ценностей создана в Госдуме

В Государственной думе образована рабочая группа по сохранению традиционных ценностей, сообщило вечером 18 января РИА "Новости". В ее состав вошли 22 депутата от различных фракций, а возглавила ее вице-спикер Анна Кузнецова.

"В Госдуме образована межфракционная рабочая группа по законодательной реализации государственной политики в сфере сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей", — приводит информагентство сообщение по итогам заседания Совета Думы.

Рабочая группа займется экспертизой вносимых в Госдуму законопроектов на соответствие подписанному в ноябре 2022 года указу президента о традиционных ценностях, а также анализом рисков в этой сфере и разработкой предложений. Собираться группа должна будет не реже одного раза в три месяца.

В конце прошлого года стало известно о рекомендации общедоступным телеканалам увеличить в сетке вещания долю передач с пропагандой семейных ценностей.