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Новости 11:17

Бывших участников СВО допустят до преподавания в школах

фото ЗакС политика Бывших участников СВО допустят до преподавания в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что военнослужащие, прошедшие через спецоперацию на Украине, рассматриваются как потенциальные учителя начальной военной подготовки в рамках общеобразовательных программ.

"Те, кто выполняют свой гражданский долг в рамках СВО, могут затем преподавать в школе, но если пройдут соответствующую переподготовку", - произнес чиновние на канале НТВ.

Напомним, что дискуссия о возвращении в школы начальной военной подготовки актуализировалась нынешней осенью: многие государственные деятели сочли недостаточным курс Основ безопасности жизнедеятельности. В ноябре предмет был утвержден: школы смогут ввести его в программу начиная со следующего учебного года.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ


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