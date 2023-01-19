Бывших участников СВО допустят до преподавания в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что военнослужащие, прошедшие через спецоперацию на Украине, рассматриваются как потенциальные учителя начальной военной подготовки в рамках общеобразовательных программ.

"Те, кто выполняют свой гражданский долг в рамках СВО, могут затем преподавать в школе, но если пройдут соответствующую переподготовку", - произнес чиновние на канале НТВ.

Напомним, что дискуссия о возвращении в школы начальной военной подготовки актуализировалась нынешней осенью: многие государственные деятели сочли недостаточным курс Основ безопасности жизнедеятельности. В ноябре предмет был утвержден: школы смогут ввести его в программу начиная со следующего учебного года.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ