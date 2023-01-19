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Новости 11:38

Горсуд признал законным разрешение на почти полный снос дома Басевича

фото ЗакС политика Горсуд признал законным разрешение на почти полный снос дома Басевича

Городской суд Петербурга оставил без изменений решение нижестоящей инстанции, которая позволила осуществить почти полный снос исторического дома Басевича на Большой Пушкарской стороне. Об этом сообщили градозащитники в Telegram-канале "SOS Снос СПб".

Защитники здания безуспешно добивались того, чтобы СК провел независимую экспертизу объекта и самостоятельно установили степень его пригодности к ремонту.

Так называемая "реконструкция" дома Басевича предполагает, что компания Setl Group построит на его месте ансамбль зданий для нужд Академии танца Бориса Эйфмана.

В настоящее время продолжает действовать утвержденная судом обеспечительная мера: какие-либо работы в здании 1912 года постройки незаконны.


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