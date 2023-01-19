Вишневскому интересно, кто теперь отвечает за поручение Путина о музее на Охтинском мысе

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский вмешался в ситуацию на Охтинском мысе, где за последнюю неделю неоднократно замечали работающую строительную технику. После того, как она появилась в минувшую субботу, политик попросил возбудить административные дела. В свою очередь, появление экскаватора на территории Карлова бастиона в среду побудило его обратиться в Следственный комитет, о чем говорится в Telegram-канале парламентария.

Вишневский также обращает внимание, что органы власти своеобразно исполняют поручение президента, который еще два года назад поддержал создание на мысе археологического музея-заповедника. Первоначально исполнителями указывались Минкульт, губернатор и "Газпром". Между тем, по словам Вишневского, в конце ушедшего года "право собственности на ООО "Газпром Лахта" — собственника земельных участков на Охтинском мысу — перешло к некоему АО "Лидер", о связи которого с ПАО "Газпром" ничего не известно". Таким образом, делает вывод "яблочник", как минимум один из исполнителей ввиду продажи участка не в состоянии реализовать наказ президента.

Вишневский отправил запрос губернатору и в администрацию президента: он интересуется, кто теперь вместо структур "Газпрома" будет отвечать за исполнение поручения главы государства.

Напомним, что градозащитное сообщество последние несколько лет сопротивлялось планам структур "Газпрома" построить на территории мыса деловой центр. Оно считает, что это навредит расположенным на нем средневековым крепостям.