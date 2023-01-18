На Охтинском мысе снова орудовала строительная техника

В Петербурге очевидцы заметили тяжелую технику, работающую на Охтинском мысе. Подборку фотографий с экскаватором опубликовали в в градозащитном паблике "Спасем Охтинский мыс!". Активисты считают, что на картинках запечатлено преступление.

На одном из изображений строительная техника копает территорию, хранящую руины Карлова бастиона, который входил в крепость Ниеншанц. Под впечатлением от увиденного градозащитники обратились сразу в несколько силовых ведомств и в КГИОП, после чего сигнализировали о прекращении работ на проблемной местности.

Техника уже появлялась на мысе на прошлой неделе, после чего в ситуацию уже не в первый раз вмешался глава СК Александр Бастрыкин, потребовав от подчиненных доклада.

Активисты опасаются, что инициированное "Газпромнефтью" строительство делового центра может уничтожить или повредить найденные в 2000-х годах на территории мыса средневековые крепости.

фото: Спасем Охтинский мыс! / ВКонтакте