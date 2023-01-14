Градозащитники обеспокоены появлением строительной техники на Охтинском мысе

Петербургских градозащитников взволновало появление строительной техники на Охтинском мысе вечером в пятницу, 13 января. На месте появился подъёмный кран, возводящий здание из блоков.

Активистам удалось разглядеть, что стройка расположилась неподалёку от места, где находится деревянная башня крепости Ландскрона, построенной в XIV веке.

Какого-либо щита, информирующего о начале работ, петербуржцы не увидели.

"Размещение бытовки не соответствует согласованному Госстройнадзором проекту организации строительства. Согласно документации, постройки должны быть расположены вдоль Охты, а они поставлены вдоль Невы", — сообщила в разговоре с MR7 истец по делу об отмене разрешения на застройку мыса Алла Замкова.

Разрешение на строительство Госстройнадзор выдал в середине сентября, оно действительно вплоть до 15 сентября 2026 года.

В конце октября прошлого года стало известно о том, что руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил устроить проверку в связи с обращением общественников, недовольных планами застройки территории на Охтинском мысе. Там, напомним, хотят возвести общественно-деловой центр "Газпромнефти".

Фото: Спасем Охтинский мыс! / "ВКонтакте"