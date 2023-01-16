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Новости 11:13

Бастрыкин ждет очередной проверки ситуации с памятниками Охтинского мыса

фото ЗакС политика Бастрыкин ждет очередной проверки ситуации с памятниками Охтинского мыса

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался новым видеообращением петербургских градозащитников, обеспокоенных появлением строительной техники на Охтинском мысе и дальнейшей судьбой средневековых памятников.

В сообщении от пресс-службы СК пересказываются основные тезисы общественников: техника расположена в местах, не предусмотренных проектом, и угрожает сохранности крепостей XIV-XVII веков.

Глава силовой структуры поручил петербургским подчиненным проверить изложенные в видеообращении доводы и представить доклад. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Отметим, что в конфликт вокруг Охтинского мыса Бастрыкин уже вмешивался осенью, требуя от подчиненных в Петербурге разобраться в ситуации. Градозащитники продолжают протестовать против планов "Газпромнефти", которая желает строить здесь деловой центр. Госстройнадзор санкционировал работы на мысе в минувшем сентябре.


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