Мантуров предложил открывать перед ТЦ ларьки с едой и продуктами для повышения продаж российских товаров

Главы российских регионов получили от Минпромторга рекомендацию организовать у входов в торговые центры работу ларьков с продовольствием и другими товарами российских производителей, передает 19 января РБК. Подписанный главой ведомства, вице-премьером Денисом Мантуровым документ был разослан 11 января.

Предложенная мера преследует цель стимулировать продажи продукции отечественного малого и среднего бизнеса за счет трафика крупных торговых центров и магазинов. Для этого перед входами в них рекомендуется устанавливать киоски, автолавки, палатки и иные виды нестационарных торговых объектов. Торговать в них могли бы производители сельскохозяйственной и продовольственной продукции, в том числе фермеры, а также производители текстиля, одежды и обуви. Предоставлять им места министерство рекомендует без проведения торгов, на льготной основе или же вовсе безвозмездно.

В Минпромторге сообщили РБК, что документ носит сугубо рекомендательный характер. В то же время главы регионов обязаны в срок до 1 июля 2023 года отчитаться о выполнении указанных предложений, предоставив в том числе фотоматериалы, подтверждающие установку ларьков у ТЦ.

Неделю назад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад касательно ларьков у станции метро "Комендантский проспект" в Петербурге.