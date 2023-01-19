В Роспотребнадзоре допустили возможность достижения пика заболеваемости гриппом в скором времени

Пик заболеваемости гриппом с последующим ее спадом может случиться в России уже в скором времени, высказала предположение в беседе с "Интерфаксом" замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная 19 января. По ее словам, это связано с увеличением в общей структуре заболеваемости доли заражений вирусом гриппа B.

По словам Пшеничной, сейчас на долю вируса гриппа B приходится около 20% от общей структуры заболеваемости, однако потенциально она способна вырасти до 30-40%. "Обычно более высокий удельный вес вирусов гриппа типа B не наблюдается", — уточнила эпидемиолог.

При этом, ссылаясь на наблюдения прошлых лет, Пшеничная предположила, что появление гриппа B "знаменует собой пик и начало спада заболеваемости". После новогодних праздников наметилась интенсификация заболеваемости, так что некоторое время следует ждать высоких эпидемических показателей, но в дальнейшем они начнут снижаться, добавила специалист.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об увеличении показателей заболеваемости на 53% за неделю. За вторую неделю января было выявлено 893 тысячи пациентов с респираторными заболеваниями.