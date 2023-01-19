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Новости 13:53

Дело об утечке газа в Колпино передали в суд

фото ЗакС политика Дело об утечке газа в Колпино передали в суд

Петербургские силовики закончили расследовать уголовное дело, возбужденное после ноябрьского взрыва в Колпино, который был вызван разгерметизацией газопровода. Направленное в суд дело возбудили по ч. 1 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Об этом сообщает петербургское управление СК.

Главный обвиняемый - 32-летний заместитель директора фирмы, название которой пресс-служба ведомства не указывает. Следствие считает, что при ведении строительно-монтажных работ фигурант пренебрег правилами безопасности, из-за чего с ремонтируемой трубы сорвалась заглушка. Это спровоцировало утечку газа в сторону многоэтажного дома по улице Севастьянова.

Взрывной волной побило стекла 118 машинам на парковке, пострадало также здание ангара. Общий ущерб оценили более чем в 13,5 млн рублей. Максимальное наказание, грозящее обвиняемому, представляет собой лишение свободы на срок до трех лет.


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