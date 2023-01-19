Патриарх Кирилл предрек конец мира в случае уничтожения России

Попытки уничтожить Россию чреваты концом мира, заявил 19 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. По версии предстоятеля РПЦ, сейчас существуют "большие угрозы миру, нашей стране, да и всему роду человеческому" из-за попыток навязать России чуждые ей ценности.

"У каких-то безумных людей появилась мысль о том, что [россиян] <...> можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно", — приводит "Интерфакс" слова патриарха. Подобные попытки, считает он, преследуют цель добиться, чтобы жители страны "были как все и подчинялись тем, у кого есть силы контролировать бОльшую часть мира".

"Мы молимся Господу, чтобы Он вразумил тех безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", — произнес глава РПЦ и сообщил о вере в то, что Бог "не оставит наших властей, президента нашего православного" и армию.

Утром в четверг о возможности применения ядерного оружия в случае проигрыша заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле заявили, что не имеют подобных планов.