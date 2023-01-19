Комитет по тарифам запустил онлайн-сервис для проверки стоимости услуг ЖКХ

В Петербурге комитет по тарифам сообщил 19 января о запуске на своем сайте онлайн-калькулятора проверки стоимости коммунальных услуг. Сервис доступен по ссылке, он учитывает величину тарифов, нормативы потребления услуг и показания счетчиков.

"Калькулятор также позволяет любому петербуржцу самостоятельно проверить, может ли он рассчитывать на получение субсидии или компенсации от государства", — отметили в Смольном.

Как отмечается, сейчас калькулятор работает в тестовом режиме, а полученные результаты расчетов носят сугубо информационный характер.

Ранее комитет по тарифам прокомментировал причины роста платежей за коммунальные услуги с начала зимы.