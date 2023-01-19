Для бывших начальников карельской ИК-9 запросили по 8,5 лет колонии по делу о побоях

Государственное обвинение запросило по 8,5 лет колонии общего режима для бывшего начальника карельской исправительной колонии №9 Ивана Савельева и его заместителя Ивана Ковалева, передает ТАСС. Их обвиняют в избиении заключенного, которое попало на камеры наблюдения в 2014 году.

Видеозапись издевательств над осужденным мигрантом из ближнего зарубежья была обнародована шестью годами позже, вскоре после чего возбудили уголовное дело о превышении полномочий (п."а" ч. 3 ст. 286 УК).

По версии следствия, Савельев и его заместитель нанесли заключенному не менее семнадцати ударов по различным частям тела. Инцидент имел место в медкабинете штрафного изолятора. В 2021 году прокуратура вернула материалы дела в СК, поскольку поставила под сомнение подлинность скандальной видеозаписи.

На следующей неделе в Петрозаводском городском суде состоятся прения сторон.