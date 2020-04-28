Обвиняемого в избиении заключенного экс-начальника колонии в Карелии отпустили из СИЗО

Верховный суд Карелии смягчил меру пресечения бывшему начальнику исправительной колонии №9 Ивану Савельеву, заменив арест на запрет определенных действий, передает "Столица на Онего".

По словам адвоката Михаила Шогина, такое решение судья принял, рассмотрев апелляционную жалобу на заключение Савельева под стражу до 8 июня. Теперь Савельеву запрещено посещать колонию, общаться со свидетелями по делу, получать письма, но при этом он сможет продолжить работу в качестве начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

Савельев был задержан в начале апреля по обвинению в превышении должностных полномочий из-за сведений о пытках заключенных в колонии. Дело было возбуждено в октябре 2019 года после того, как в интернет просочилось видео, на котором видно, как он вместе со своим замом Иваном Ковалевым избивает зэка.