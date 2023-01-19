ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:58

Переход к новой системе уборки дворов частично затронул 14 районов Петербурга

фото ЗакС политика Переход к новой системе уборки дворов частично затронул 14 районов Петербурга

По состоянию на 19 января уборка дворов по новой системе распространилась в общей сложности на 14 районов Петербурга, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия. Это меньше, чем должно было подключиться с прошедшего понедельника.

"Еще пять районов Петербурга присоединились к этому дню к новой системе уборки дворов. Таким образом, уборка хозяйственным способом частично ведется уже в 14 районах города на 11 % городских внутриквартальных территорий", —проинформировали в Смольном.

Речь идет о реформе, подразумевающей передачу ответственности за уборку внутриквартальных территорий районным жилагентствам.

Сам Повелий заявил, что городское руководство никого не принуждает к немедленному переходу на новую систему, поскольку ставит во главу угла вопрос не скорости, но качества. Он напомнил, что у жилищных агентств есть срок до 1 июля, чтобы взять уборку дворов под свой контроль.

Отметим, что на прошлой неделе Повелий говорил о том, что с уборка дворов по новой системе стартует с 16 января в 15 районах города. "К девяти районам, где уже есть дворы, которые убирают по-новому, с 16 января добавятся еще шесть", — транслировала его слова пресс-служба.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости19 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама