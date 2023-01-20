В Петербурге сворачивают инфекционные койки в стационарах-трансформерах

Ввиду изменения эпидемиологической ситуации в Петербурге принимавшие инфекционных больных стационары-трансформеры сворачивают койки и возвращаются к привычной деятельности, информирует пресс-служба комитета по здравоохранению.

Так, стационар-трансформер больницы им. Святителя Луки закрыл "красную зону". Теперь в нём, как и раньше, будут принимать пациентов с неврологическими заболеваниями, работают врачи различных направлений, функционирует аппарат КТ.

В комздраве напомнили, что введённый в эксплуатацию в 2020 году корпус-трансформер больницы им. Святителя Луки в кратчайшие сроки может быть переформатирован под приём инфекционных больных.

Также начиная с 18 января в свернули 120 коек в Госпитале для ветеранов войн. В корпусе снова начали работу отделения неврологии и травматологии.

Следует напомнить, ранее в петербургском Роспотребнадзоре сообщили, недельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе составил почти 200%.