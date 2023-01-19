Недельный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге составил почти 200%

Петербургское управление Роспотребнадзора опубликовало статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ за вторую неделю наступившего года.

По сравнению с первой неделей года рост заболеваемости в городе составил 196,5%. Нынешний показатель превосходит эпидемический порог на 35,3%.

"По результатам вирусологического мониторинга среди респираторных вирусов негриппозной этиологии основные доли пришлись на РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы", - говорится в сообщении.

Растут также случаи гриппа штамма B, хотя пока доминируют случаи инфицирования штаммом А (H1N1)/09.

Ранее 19 января Минздрав сообщил, что более половины россиян привились от гриппа, а в центральном аппарате Роспотребнадзора предрекли пик заболеваемости этой инфекцией в самое ближайшее время.