Минздрав: Более половины россиян привиты от гриппа

В общей сложности свыше 55 % россиян сделали вакцинацию от вируса гриппа, сообщило 19 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В их число вошли в том числе граждане, находящиеся в группе риска.

"За период проведения в Российской Федерации кампании по вакцинации населения против гриппа привито более 55 % граждан, в том числе группа повышенного риска", — заявили в Минздраве. К группе повышенного риска относятся граждане старше 60 лет, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями.

В число лидеров по охвату вакцинацией вошли Красноярский край, Ленинградская область и Москва, отметили в министерстве.

О завершении прививочной кампании глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в середине декабря. На тот момент, по ее словам, были привиты 52 % от жителей страны. До этого в Петербурге вице-губернатор Олег Эргашев извещал о вакцинации 60 % горожан. Позже среди пациентов Боткинской больницы не нашлось ни одного привитого пациента.

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