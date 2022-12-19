В Боткинской больнице не нашли ни одного пациента, привитого от гриппа

Среди пациентов Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина не обнаружили ни одного человека, который в нынешнем году был бы привит от гриппа. Такими актуальными данными в эфире телеканала "Санкт-Петербург" поделился главный врач больницы Денис Гусев.

"Те формы, которые у нас — средне-тяжелые, тяжелые, реанимация — все пациенты не вакцинированы от гриппа", - произнес он в студии.

Профильный вице-губернатор Олег Эргашев 9 декабря объявил, что шесть из десяти жителей города сделали прививку от гриппа. Несмотря на это, за минувшую неделю заболеваемость гриппом в Петербурге выросла на 66%. Из-за этого школьники раньше срока уйдут на зимние каникулы. Роспотребнадзор пока не собирается ввиду вспышки эпидемии возвращать практику QR-кодов. Между тем, в городе продолжает расти и суточная заболеваемость коронавирусом: за последний месяц она подскочила в 2,5 раза.