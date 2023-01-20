Администрация Красносельского района покупает аквариум и рыбок

Администрация Красносельского района Петербурга объявила закупку на поставку аквариума для собственных "нужд". Данные опубликованы на сайте закупок малого объема от комитета по госзаказу.

Администрация готова заплатить за аквариум 42 тысячи рублей. Источником финансирования указан бюджет Петербурга.

В техническом задании написано, что аквариум должен быть из закаленного стекла, а его размер - 1020ммх520ммх680мм. Также в документе прописано наличие объемного фона 3D. К аквариуму администрация заказывает 9 рыбок, каких именно - не уточняется.

Напомним, ранее ЗАКС.Ру выяснил, что в администрации Петербурга есть минимум восемь аквариумных комплексов. Ежегодно на их обслуживание Смольный тратит более 500 тысяч рублей.

София Саттарова / Фото: Unsplash