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Новости 10:49

ЗакС Петербурга намерен попросить Мишустина отменить мораторий на экологический надзор

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга намерен попросить Мишустина отменить мораторий на экологический надзор

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит проект обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой снять мораторий на проведение экологических проверок бизнеса. Документ подготовили депутаты Андрей Горшечников, Андрей Рябоконь, Алексей Макаров (все - "Единая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди), Любовь Менделеева и Александр Новиков (оба - "Справедливая Россия - За правду").

"В современных реалиях мораторий на проверки бизнеса может повлечь не только значительный финансовый ущерб государству, но и существенный экологический ущерб окружающей среде, а также издержки для самого бизнеса, несущего огромные убытки из-за участившихся техногенных аварий", - заявили авторы обращения.

Они отметили, что число жалоб в комитет по природопользованию на неудовлетворительное состояние окружающей среды растет из года в год. В 2019 году их было 1885, в 2020 - 1836, в 2021 - 2018, за 11 месяцев 2022 - 2023. Обращения касаются загрязнения воздуха, воды, сжигания отходов и появления несанкционированных свалок, сообщили депутаты.

Мораторий на плановые экологические проверки правительство России ввело 10 марта 2022 года. Он действовал до конца года, однако в январе был продлен.


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