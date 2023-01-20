ЗакС Петербурга намерен попросить Мишустина отменить мораторий на экологический надзор

Законодательное собрание Петербурга рассмотрит проект обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой снять мораторий на проведение экологических проверок бизнеса. Документ подготовили депутаты Андрей Горшечников, Андрей Рябоконь, Алексей Макаров (все - "Единая Россия"), Ольга Герасина ("Новые люди), Любовь Менделеева и Александр Новиков (оба - "Справедливая Россия - За правду").

"В современных реалиях мораторий на проверки бизнеса может повлечь не только значительный финансовый ущерб государству, но и существенный экологический ущерб окружающей среде, а также издержки для самого бизнеса, несущего огромные убытки из-за участившихся техногенных аварий", - заявили авторы обращения.

Они отметили, что число жалоб в комитет по природопользованию на неудовлетворительное состояние окружающей среды растет из года в год. В 2019 году их было 1885, в 2020 - 1836, в 2021 - 2018, за 11 месяцев 2022 - 2023. Обращения касаются загрязнения воздуха, воды, сжигания отходов и появления несанкционированных свалок, сообщили депутаты.

Мораторий на плановые экологические проверки правительство России ввело 10 марта 2022 года. Он действовал до конца года, однако в январе был продлен.