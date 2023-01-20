В Петербурге задержали обвиняемого в дезертирстве контрактника

Днём ранее, 19 января, на Светлановском проспекте в Петербурге сотрудниками уголовного розыска был задержан 22-летний военнослужащий, обвиняемый в дезертирстве, информирует "Фонтанка".

Сообщается, что молодой человек пребывал в федеральном розыске. 23 сентября он без уважительной причины не явился в базирующуюся на юге России военную часть. Службу мужчина проходил по контракту.

Молодого человека разыскивали начиная с января. МВД продолжает мероприятия по розыску военных, сбежавших с мест службы.

Напомним, ранее в Липецкой области ликвидировали дезертира, покинувшего зону СВО с боеприпасами.