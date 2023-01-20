КГИОП обратился в полицию из-за разбора ограды бывшего завода "Самсон"

Петербургский комитет по охране памятников (КГИОП) обратился с заявлением в полицию из-за обрушения и разборки ограды мясокомбината им. Кирова (бывший завод "Самсон") на Московском шоссе, 13.

В ведомстве отметили, что здание является выявленным объектом культурного наследия, а забор - его частью. КГИОП полагает, что разрушение может подпадать под ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры).

"По факту проведения неустановленными лицами незаконных работ по разборке объекта культурного наследия "Ограда" КГИОП вызван наряд полиции для пресечения противоправных действий", — сообщили в комитете.

КГИОП также направил запрос в администрацию Московского района о постановке ограды на учёт как бесхозного имущества.

Напомним также, ранее бронзовых быков Демут-Малиновского увезли от завода "Самсон" на реставрацию.

Фото: КГИОП