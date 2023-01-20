В Приморском районе начались работы по сносу ТЦ "Лидер"

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества приступили 20 января к предварительным работам в связи со сносом торгового центра "Лидер" на Гаккелевской улице, следует из сообщения ККИ.

"Производится демонтаж трёхэтажного торгового комплекса площадью застройки 1 897 квадратных метров и общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. В отсутствие законных оснований торговый объект занимает городскую территорию и имеет множество нарушений в части его возведения и эксплуатации", — сообщили в комитете.

Как сообщил "Деловой Петербург", перед зданием появились ограждения. В то же время проходу покупателей внутрь здания никто не мешал.

В ККИ уточнили, что при возведении торгового центра были значительно нарушены площадь, высота и этажность здания, причем само оно было построено в зоне градостроительных ограничений, которые являются системами жизнеобеспечения Приморского района. Также чиновники указали на многочисленные жалобы от жителей района в связи с работой ТЦ.

Как отмечается, замеченные нарушения стали причиной расторжения договора аренды земельного участка, однако арендатор не вернул не вернул землю городу и стал меньше платить, заявили в ККИ. Как сообщается, к настоящему моменту его задолженность превысила два миллиона рублей.

Комитет утверждает, что уведомил пользователей и собственника еще 6 апреля 2022 года. "Таким образом, предоставлялся достаточный срок на освобождение и демонтаж комплекса, однако, по сегодняшний день торговый объект продолжали использовать в отсутствие законных оснований", — заявили чиновники.

О планах сноса ТЦ "Лидер" сообщалось в конце июля. Само здание стоит на Гаккелевской улице уже около 20 лет.