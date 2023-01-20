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Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза, рассуждавшего о хасидах и "десатанизации" Украины

фото ЗакС политика Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза, рассуждавшего о хасидах и "десатанизации" Украины

Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности помощника секретаря Совета безопасности Алексея Павлова. Соответствующий указ опубликован 20 января на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Павлова Алексея Анатольевича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации", — говорится в документе.

Павлов прославился в медийном пространстве в октябре 2022 года благодаря статье в газете "Аргументы и Факты". В тексте помощник секретаря Совбеза рассуждал о необходимости "десатанизации" Украины, а заодно объявил "сектой" еврейское движение "Хабад Любавич". Российский еврейский конгресс с такой трактовкой не согласился и обратился в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку подобным заявлениям.

В конце октября за слова подчиненного пришлось извиняться секретарю Совбеза Николаю Патрушеву. Заявления Павлова о хасидах он назвал ошибочными и подчеркнул, что "данная трактовка отражает личную точку зрения" помощника и "ни в коем случае не является официальной позицией Совета безопасности Российской Федерации".


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