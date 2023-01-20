Суд взыскал полмиллиона рублей в пользу пострадавших в ДТП с участием Собчак

Суд в Сочи постановил выплатить 500 тысяч рублей пострадавшим в ДТП с автомобилем, в котором ехала в аэропорт журналистка Ксения Собчак, передаёт РИА Новости.

Указывается, что из обозначенной суммы 200 тысяч рублей взыскано в пользу Оксаны Садовник, сидевшей на пассажирском сидении автомобиля Volkswagen, в который въехал Mercedes. Девушка тяжело пострадала в результате аварии. Другие 300 тысяч рублей получит Антон Тарасов — мужу погибшей в ДТП женщины. Во время заседаний он неоднократно заявлял, что считает эту сумму неприемлемо низкой.

Напомним, смертельное ДТП с участием Mercedes, в котором ехала в аэропорт Собчак, и Volkswagen, где находились водитель и две девушки, случилось ночью 9 октября. Водитель Mercedes, совершая обгон, оказался на встречной полосе и совершил лобовое столкновение с Volkswagen. В результате аварии погибла женщина. Впоследствии водителя машины, в которой ехала Собчак, отправили на два года в колонию-поселение.