Градозащитники сообщили о задержаниях при сносе на проспекте Бакунина

Во время сноса исторических построек на проспекте Бакунина, 33, полиция задержала местных жителей, сообщил днем 20 января Telegram-канал "SOS СПб СНОС". Сколько человек были задержаны и за что именно, градозащитники не уточнили.

Сами работы по демонтажу зданий стартовали прошедшим утром. Снос производится с применением тяжелой техники. "Демонтаж ведет скандально известная компания "Прайд", сносом руководит ее сотрудник Сергей Курило", — уточнил градозащитники.

Ранее на месте работ произошел инцидент с участием лидера движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослава Кострова. По сообщению издания MR7, градозащитник пожаловался на нападение со стороны неизвестных. Как рассказал Костров, после этого он отправился в отдел полиции, но заявление на обидчика писать не стал, посчитав это бессмысленным, и вернулся на проспект Бакунина.

Конфликт вокруг планов снести исторические постройки на проспекте Бакунина тянется не первый год. Демонтаж здесь начался еще в январе 2021 года, однако вмешательство местных жителей помешало застройщику довершить начатое. О том, как разворачивались события и о спорах касательно возраста зданий читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"