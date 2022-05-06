Жители улицы Бакунина встали на защиту истории своего квартала

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Вот уже третий месяц Следственный комитет РФ по Петербургу рассматривает заявление от группы жителей Центрального района, заподозривших судебных экспертов в вероятной, по их мнению, даче заведомо ложного заключения. Они считают, что ООО "Центр независимой экспертизы "Петроградский эксперт" чуть ли не на сотню лет "омолодило" строение по проспекту Бакунина, 33. В середине апреля СК уведомил заявителей, что их заявление из следственного отдела по Центральному району перенаправлено в отдел по Петроградскому.

Исторический квартал

Объекты по Бакунина, 33 расположены в зоне регулирования застройки объектов культурного наследия (ОЗРЗ-2). Впрочем, в ней находится практически весь квартал, восточный угол которого формируют Синопская набережная и проспект Бакунина. В последней четверти 18 века здесь находилась дача знаменитого петербургского архитектора Николая Александровича Львова – автора Главпочтамта, церкви Кулич и Пасха, Приоратского дворца в Гатчине и других архитектурных шедевров

В середине 19 века бывшими землями Львова уже владел купец 2-ой гильдии Сергей Степанович Кошмаков. Согласно адресной книге Петербурга 1867 года, на данном земельном участке располагались бани, портняжные мастерские, питейные заведения. Причем, сведения об этих постройках сохранились во множестве других источниках. Например, в плане Рождественской части города Санкт-Петербурга от 12 мая 1865 года, Адресной книге Санкт-Петербурга за 1896 год, в справочнике "Весь Петроград" за 1917 год.

В 1937 году в строениях по Бакунина разместился "Ремонтно-механический завод"(РМЗ), просуществовавший до начала 90-ых. После банкротства завода участок несколько раз перепродавался, оказавшись в итоге в руках ООО "Специализированный застройщик "Альтернатива". Крупная строительная компания выкупила землю, видимо, не из любви "к искусству" - решила втиснуть в историческую застройку многоэтажный жилой дом высотой 33 метра.

Возраст имеет значение

В январе 2021 года "Альтернатива" приступила к сносу зданий на Бакунина. И они уже давно были бы сметены, если б не вмешательство жителей окрестных домов. Обратившись в Куйбышевский районный суд, граждане добились приостановления демонтажа зданий, которые они считали историческими. Так что с марта 2021 года какие-либо работы на площадке запрещены.

Сегодня можно сказать, что зданиям по Бакунина, 33 еще относительно повезло. Ведь в последние месяцы в Петербурге началось настоящее наступление на исторические постройки. Стоит вспомнить вызвавший общественный резонанс снос Манежа лейб-гвардии Финляндского полка на 20-й линии Васильевского острова. Начавшийся снос зданий на Малом проспекте, 4 Петроградской стороны (решением Куйбышевского суда разрушение также пока остановлено). По оценке депутата ЗакСа Бориса Вишневского, за последние два месяца в городе разрушены пять исторических зданий, в том числе два здания пушкинской эпохи, остальные — середины позапрошлого века. "Их сносят ради простой и очевидной цели: расчистки места под новое строительство", - считает депутат.

В ряде случаев снос становится возможным из-за "уменьшения" возраста зданий. К примеру, Манеж был объявлен строением 1938 года рождения. Что касается Петроградской стороны, в документах датой постройки комплекса значится 1948 год. Но архивные документы могут свидетельствовать о том, что в комплекс могут входить строения 1813 и 1826 годов, писал в соцсетях Борис Вишневский.

Аналогичная история и с Бакунина, 33. В технических паспортах в качестве дат постройки литер А и Б значатся 1950 и 1951 годы. Причем, с данным фактом согласились городские ведомства: ГУП ГУИН (Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости), ФГБУ "ФКП Росреестр" (Филиал кадастровой палаты), управление Росреестра (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии), Служба государственного строительного надзора и экспертизы, наконец, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП). Именно поэтому год назад "Альтернатива" взялась за демонтаж.

Но жители уверены в обратном. Именно они разыскали в библиотеках и архивах Адресную книгу 1896 года, справочник "Весь Петроград".

Дата постройки неизвестна?

Да и судебное разбирательство дало некоторые аргументы в пользу защитников.

- Так в предоставленных суду ГУИНом первичных документах технической инвентаризации год постройки зданий по Бакунина, 33 указан не был, - рассказал адвокат Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" Евгений Баклагин. - В техническом паспорте от 02.06.1998 стоит запись: "время постройки неизвестно". А в техпаспорте от 1.08.2007 года вдруг появились даты 1950 и 1951годы. При этом какие-либо документы, подтверждающие данные годы постройки, в материалах инвентарного дела отсутствуют.

Здесь следует пояснить, что в начале 50-х РМЗ для расширения производственных площадей надстроил одноэтажные литеры А и Б вторыми этажами. Возможно, именно этот факт и позволил присвоить строениям дату реконструкции?

Похожая ситуация была со зданием по Бакунина, 31, когда застройщик ООО "Альтернатива" представил в филиал Росреестра справку, что дом был разрушен в войну и вновь возведен в 1949 году. В результате был осуществлен кадастровый учет изменений года постройки.

Тогда градозащитникам через судебные органы удалось доказать свою правоту. Октябрьский суд обязал ГУИОН внести 1860 год как дату постройки в технический паспорт здания, говорится в решении суда. Историческое здание было спасено.

Царская кладка

- Не учитывать возраст первого этажа, даже фундамента - невозможно, - считает жительница соседнего дома Светлана Сафронникова. – В соответствии с законодательством Петербурга, дата появления первых стен присваивается всей архитектурной конструкции. Чтобы доказать наличие исторического первого этажа, мы запросили у суда проведения дополнительной судебной экспертизы.

По рассказам жителей, судебный эксперт Валентин Константинов оказался человеком общительным. Во время забора проб он, по их словам, рассказывал, что царскую кладку легко отличить даже визуально. До 1917 года в строительстве использовалась известково-песчаный раствор. Он с годами становится только прочнее. А вот цементно-песчаный раствор, начавший применяться в более поздние годы, со временем начинает сыпаться. Всего эксперт Константинов взял пять проб, четыре из которых могли являться фрагментами кладки с известково-песчаным раствором, считают местные жители.

И каково же было изумление истцов, когда эксперты Центра ООО "Независимой экспертизы "Петроградский эксперт" Валентин Константинов и Геннадий Гилязов заявили, что все пробы содержат … цементно-песчаный раствор. А далее сделали вывод: "…строения … сооружены в 1950 году". "Но вы ведь сами говорили…", - не удержались жители прямо в ходе судебного разбирательства. Константинов был краток: "Не помню".

Иного мнения

Местные жители, борющиеся за сохранение остатков зданий по Бакунина, 33, не верят в корректность проведенной экспертизы и считают, что пробы были взяты именно с кладки с известково-песчаным раствором.

- У нас имеются фото- и видеосъемка процесса забора проб, - сообщила одна из заявительниц Юлия Андреева.

- В судебной процессе судебная экспертиза – исключительно важное доказательство, - прокомментировал адвокат Евгений Баклагин. – Нередко она является единственным шансом для граждан доказать истину. То есть – обеспечивает их право на судебную защиту. Не случайно за дачу ложных заключений судебным экспертам грозит уголовная ответственность (ст. 37 УК РФ).

Активисты решили дополнительно привлечь двух независимых специалистов. Игоря Парфенюка, экс-специалиста Главного управления Северо-Западного регионального Центра судебной экспертизы Минюста РФ, а также Валерия Асанова – архитектора и судебного строительно-технического эксперта. Оба от заключения "Петроградского эксперта" не оставили камня на камне (заключения имеются в распоряжении редакции).

Тем не менее, Куйбышевский районный суд признал датами строительства литер А и Б здания по Бакунина, 33 - 1950 и 1951 годы. Только обращение граждан, заподозривших возможные признаки заведомо ложных действий судебных экспертов, в Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу сдерживает пока продолжение сноса остатков зданий.

"Надо сохранять"

После того, как в течение нескольких недель на дворовой территории Бакунина, 33 поработал гидравлический отбойник, строения сильно пострадали. Особенно литера Б 33-го дома, от которого осталась стена, тянущаяся вдоль проспекта Бакунина.

- В таком случае стоит ли игра свеч – имеет ли смысл бороться дальше? – задала корреспондент ЗАКС.Ру вопрос заместителю председателя совета ВООПиК (Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры) Александру Кононову.

- С юридической точки зрения, если имеется историческое здание, оно подпадает под охрану регионального законодательства и не подлежит сносу, - отвечает эксперт. – Речь о всех постройках, независимо от того, были ли они надстроены или перестроены. Другими словами, если имеется историческая кладка, надо сохранять. Важно, чтобы историческая дореволюционная ткань города не исчезала.

По словам Кононова, некоторые застройщики могут считать здания, оказавшиеся на их участке, малоценными или выступать за снос "отслуживших свой век" построек в пользу высотного жилья, но представитель ВООПиК с этим не согласен.

- Так мы можем далеко зайти. Санкт-Петербург - уникальный градостроительный ансамбль - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас нет другого варианта, как сохранять город в качестве объекта культурного наследия, в котором каждое здание, пусть даже самое скромное, играет свою роль.

Лина Зернова