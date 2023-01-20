Суд заслушал показания художницы Александры Скочиленко

В Василеостровском районном суде Петербурга 20 января состоялось заседание по делу художницы Александры Скочиленко, которой грозит до 10 лет по статье о фейках про армию (ст. 207.3 УК). В суде заслушали показания обвиняемой.

Во время процесса Скочиленко заявила, что не считает себя виновной. Также удалось приобщить к материалам дела независимую лингвистическую экспертизу, в которой говорится об отсутствии признаков "недостоверной информации" об армии.

Из письменных показаний Скочиленко следует, что она с трудом представляла смысл действий, проводимых в рамках специальной военной операции. Информацию о событиях на Украине она брала из различных источников. В основном из независимых изданий, большинство из которых на сегодняшний день заблокированы в России.

Следующее заседание назначили на 15 февраля.

Также во время заседания адвокаты Скочиленко Юрий Новодворский и Яна Неповиннова ходатайствовали о возвращении дела прокурору и смягчении меры пресечения. Судья Оксана Демяшева отказала. Девушку держат в СИЗО с апреля 2022 года.

Скочиленко обвиняют в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России из-за ее пацифисткой акции. В одном из супермаркетов Васильевского острова она подменила ценники на листовки с призывами к миру.

Константин Леньков