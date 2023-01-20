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Новости 18:48

В Петербурге начнут по-новому рассчитывать компенсации за оплату ЖКХ

фото ЗакС политика В Петербурге начнут по-новому рассчитывать компенсации за оплату ЖКХ

В Петербурге вступили в силу новые правила начисления компенсации за оплату жилищных и коммунальных услуг, сообщили 20 января в жилищном комитете. Это связано с необходимостью приведения петербургского законодательства в соответствие с федеральным.

Суть изменений сводится к тому, что отныне компенсации будут рассчитываться индивидуально для каждого льготника в соответствии с размером его коммунальных платежей. Прежде они определялись по нормативам жилплощади и потребления услуг.

Новая модель расчетов "обеспечит справедливое возмещение расходов горожан на оплату жилья и коммунальных услуг", полагают в жилкоме. При этом размер компенсации по-прежнему будет составлять 30, 40 или 50 % в зависимости от категории, к которой относится тот или иной льготник.

Ранее комитет по тарифам запустил на своем сайте онлайн-калькулятор расчета стоимости коммунальных услуг. В настоящее время он работает в тестовом режиме.

Фото: pixabay


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