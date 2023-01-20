Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах сноса на проспекте Бакунина

Снос исторических построек на проспекте Бакунина, 33, предсказуемо вызвал интерес главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Как передает вечером 20 января пресс-служба ведомства, он поручил разобраться в произошедшем и представить доклад.

В сообщении СК говорится о поступившей информации из СМИ, что на проспекте Бакунина, "несмотря на внимание к ситуации правоохранительных органов и протесты градозащитников", велись работы по демонтажу здания. Само сооружение предположительно может обладать исторической ценностью.

"Также сообщается, что разрешение на снос было санкционировано судом, который определил, что меры предварительной защиты по административному делу об оспаривании акта в виде приостановления разрешения на строительство в отношении здания, включая демонтаж, отменены", — продолжили в СК.

По итогам произошедшего Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марине Парастаевой доложить об обстоятельствах сноса и о юридических фактах, приведших к этому. Одновременно Главное следственное управление СК получило приказ возбудить уголовное дело и расследовать все изложенные обстоятельства.

В частности, следователи должны "провести необходимые экспертизы, направленные на установление года постройки здания", и в случае подтверждения данных о его историческом значении принять меры к его сохранению.

Снос построек на проспекте Бакунина стартовал утром в пятницу, к вечеру стало известно о задержании полицией местных жителей. Более подробно об истории со сносом построек на этом участке читайте в материале ЗАКС.Ру.

Фото: Михаил Масленников