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Дом купца Хана Борхова признан региональным памятником

фото ЗакС политика Дом купца Хана Борхова признан региональным памятником

Дом купца Хана Борхова на пересечении Большого проспекта и 19-й линии Васильевского острова внесен в реестр памятников культурного наследия регионального значения, сообщили 20 января в КГИОП. Здание было построено в 1912 году в стиле модерн по проекту архитектора Александра Барановского.

"Главным объемным акцентом являются высокие граненые эркеры, которые подчеркивают вертикальные оси лицевых фасадов дома. Особое значение для облика дома <...> имеет высокий граненый угловой эркер, завершенный башней и куполом. Дополнительно силуэт дома оживляют фигурные аттики", — отметили в КГИОП.

В качестве еще одной особенности здания специалисты указали на совмещение парадных и черных лестниц. Все указанные конструктивные особенности сохранились до наших дней. Также отмечается сохранение в интерьерах исторических покрытий полов, перил и витражей на лестницах, печного оборудования и прочих деталей.

Также в пятницу стало известно об обращении КГИОП в полицию из-за обрушения и разбора ограды бывшего завода "Самсон" на Московском шоссе.

Фото: gov.spb.ru


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