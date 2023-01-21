Депутат Стенякина хочет узаконить лишение госнаград "дискредитаторов" армии

Единоросс из Государственной думы Екатерина Стенякина предложила внести поправки в Уголовный кодекс, которые бы позволили лишать всех государственных наград граждан, привлеченных к ответственности за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП). Инициатива адресована прежде всего деятелям культуры.

Для еее реализации потребуется переписать статью 48 УК, в которой прописана процедура лишения госнаград, пишет ТАСС. Сегодня она не может применяться сама по себе: ее могут вменить только в сочетании с другими статьями, которые влекут "за собой наказание за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления".

Ранее 37-летняя Стенякина хотела составить официальный стоп-лист артистов, которые, по ее мнению, "предали страну".

фото: duma.gov.ru