В Госдуме опровергли возможное исключение "Архипелага ГУЛАГа" из списка школьной литературы

Глава комитета Государственной думы РФ по просвещению Ольга Казакова известила, что исключение романа Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не обсуждалось ни фракцией "Единая Россия", ни профильным комитетом нижней палаты парламента. Заявление приведено в Telegram-канале ЕР.

По словам Казаковой, упразднение того или иного произведения из школьного курса, — вопрос скрупулёзный и длительный. Подобные решения не принимаются оголтело, в России действует закон, который запрещает такие действия, подчеркнула парламентарий.

"В нём [законе] такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" не стоял и не стоит", — высказалась Казакова.

С призывом вычеркнуть из школьного курса роман Солженицына ранее выступил соавтор закона о фейках про российскую армию, депутат-единоросс Дмитрий Вяткин. Он считает, что литератор "вымарал в грязи свою собственную Родину".