Путин планирует очно посетить МГУ в День российского студенчества

Президент РФ Владимир Путин запланировал визит в Московский государственный университет (МГУ) в День российского студенчества 25 января. Соответствующая информация о планах главы государства появилась в программе "Москва.Кремль.Путин".

Также у президента запланировано очередное совещание с членами правительства РФ, а также встреча с Советом безопасности РФ.

Напомним, на прошлой неделе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга уклонился от ответа на вопрос, когда следует ждать проведения большой пресс-конференции президента, а равно оглашения послания главы государства Федеральному собранию и прямой линии с его участием.