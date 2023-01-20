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Новости 14:07

Песков умолчал о датах пресс-конференции, послания и прямой линии президента

фото ЗакС политика Песков умолчал о датах пресс-конференции, послания и прямой линии президента

Пресс-секретарь президента в ходе брифинга 20 января ушел от ответа на вопрос, когда следует ждать проведения большой пресс-конференции президента Владимира Путина, а равно оглашения послания главы государства Федеральному собранию и прямой линии с его участием.

"Мы будем информировать о сроках проведения этих мероприятий своевременно. Пока точных дат никаких назвать не могу", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

В прошлом году так и не состоялись три традиционные мероприятия с участием президента — прямая линия, большая пресс-конференция и послание Федеральному собранию. Касательно последнего Путин высказался 22 декабря сам, пообещав провести его "в начале года, безусловно". Что касается прямой линии и большой пресс-конференции, то в августе Песков говорил о возможности их совмещения. В итоге ни одно из мероприятий не состоялось, в декабре пресс-секретарь президента сообщил об отказе от проведения пресс-конференции в 2022 году.


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