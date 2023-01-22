Финляндия заморозила почти 190 млн евро российских активов

Власти Финляндии заморозили примерно 190 млн евро российских активов, информируют местные СМИ. Соответствующими данными поделилась глава отдела санкций МИД Финляндии Пиа Саариваара.

Уточняется, что в обозначенную сумму вошла недвижимость, акции, автомобили, яхты и самолёты, которыми владеют россияне в Суоми, на сумму 187 млн евро. Процессом по взиманию активов в пользу государства занимается управление по взысканию долгов.

Напомним также, в декабре группа неизвестных мужчин в масках атаковала посольство Финляндии в Москве, забросав дипведомство кувалдами.