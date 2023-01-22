Президент ЮАР дал своё согласие на визит в Петербург на саммит Россия — Африка

Руководитель Южноафриканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса собирается посетить Петербург в конце июля: он получил приглашение на участие в саммите Россия — Африка, который должен состояться в городе на Неве, передаёт РИА Новости.

Соответствующую информацию подтвердил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

"Это первый шаг", — констатировал он.

Ранее о планах визита руководства ЮАР в Петербург сообщал министр иностранных дел республики Наледи Пандор.

Добавим также, что президент Эритреи Исайяс Афеворк также рассматривает возможность своего визита в Петербург на саммит Россия — Африка.

Напомним, впервые саммит и экономический форум Россия – Африка прошли с 22 по 24 октября 2019 года в Сочи. Оператором по обеспечению организации и проведения мероприятий тогда выступил фонд "Росконгресс".