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Новости 10:36

Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

фото ЗакС политика Владимира Мау освободили от должности ректора РАНХиГС

Владимир Мау покинул должность ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ по собственному желанию, его решение обусловлено состоянием здоровья, информирует пресс-служба правительства РФ. И.о. ректора вуза стал Алексей Комиссаров.

Распоряжение об отставке Мау подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Комиссаров пришёл в Академию в 2017 году. Кроме должности проректора он занимает пост директора института "Высшей школы государственного управления" РАНХиГС. В 2018 году возглавил АНО "Россия страна возможностей".

Напомним, Владимира Мау задержали в июле 2022 года. Среди прочего, его обвинили в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС 12 сотрудников. Другими участниками процесса являются ректор "Шанинки" Сергей Зуев и экс-замминистра просвещения Марина Ракова. В середине октября дело Мау прекратили. Сам он отказывался признать вину.


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