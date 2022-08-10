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Проходящий по делу о мошенничестве ректор РАНХиГС Мау вернулся к работе

фото ЗакС политика Проходящий по делу о мошенничестве ректор РАНХиГС Мау вернулся к работе

Ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Владимир Мау, который на фоне уголовного преследования приостанавливал исполнение своих обязанностей, восстановился в должности и выполняет прежние функции. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу академии. В течение последнего месяца врио ректора был Максим Назаров.

Напомним, что 62-летний ученый проходит по так называемому делу Раковой, в котором центральная роль принадлежит экс-замминистра просвещения Марине Раковой. По версии следствия, Мау причастен к хищениям 21 млн рублей, что стало возможным благодаря фиктивному трудоустройству людей в его академию.

На прошлой неделе ученому смягчили меру пресечения, заменив домашний арест подпиской о невыезде. Другого фигуранта дела, ректора Шанинки Сергея Зуева, в тот же день выпустили из СИЗО. В отличие от Зуева, Мау своей вины не признал.


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