ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:25

Врио ректора РАНХиГС назначили Максима Назарова

фото ЗакС политика Врио ректора РАНХиГС назначили Максима Назарова

Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) назначили проректора Максима Назарова, пишет РИА Новости.

Ректор вуза Владимир Мау, напомним, пребывает под домашним арестом в рамках коррупционного уголовного дела.

"На настоящий момент временно исполняющим обязанности на время отсутствия ректора РАНХиГС является проректор академии Максим Назаров. Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством РФ. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются", - уточнили в пресс-службе академии.

Владимир Мау проходит подозреваемым по так называемому делу Раковой: по нему также преследуют бывшего замминистра просвещения Марину Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева.

Отметим, что нынешнее лето богато на преследования научных сотрудников разного уровня. На прошлой неделе в заключении скончался новосибирский профессор Дмитрий Колкер, больной раком и задержанный прямо в больнице. Накануне СК ходатайствовал о заочном аресте академика Юрия Пивоварова. В четверг, 7 июля, стало известно об аресте главы научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники при Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама