Врио ректора РАНХиГС назначили Максима Назарова

Временно исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) назначили проректора Максима Назарова, пишет РИА Новости.

Ректор вуза Владимир Мау, напомним, пребывает под домашним арестом в рамках коррупционного уголовного дела.

"На настоящий момент временно исполняющим обязанности на время отсутствия ректора РАНХиГС является проректор академии Максим Назаров. Соответствующий приказ был подписан 30 июня в связи с плановым отпуском ректора и согласован правительством РФ. Операционная деятельность вуза осуществляется в штатном режиме, все внутренние процессы продолжаются", - уточнили в пресс-службе академии.

Владимир Мау проходит подозреваемым по так называемому делу Раковой: по нему также преследуют бывшего замминистра просвещения Марину Ракову и ректора Шанинки Сергея Зуева.

Отметим, что нынешнее лето богато на преследования научных сотрудников разного уровня. На прошлой неделе в заключении скончался новосибирский профессор Дмитрий Колкер, больной раком и задержанный прямо в больнице. Накануне СК ходатайствовал о заочном аресте академика Юрия Пивоварова. В четверг, 7 июля, стало известно об аресте главы научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники при Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Андрея Грудзинского.